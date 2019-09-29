В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить детей от инфекций

Петербургским родителям дали рекомендации, как обезопасить детей от инфекций, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

По словам экспертов, дети болеют чаще взрослых, поскольку их иммунная система всё ещё развивается, поэтому следует уделить внимание вакцинации и соблюдению правил личной гигиены.

Оптимальное время для прививок — начало осени.

«Вакцины защищают здоровье не только самого вакцинированного ребёнка, но и многих окружающих его людей», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что регулярное мытьё рук — самый эффективный метод профилактики и гриппа, и других респираторных вирусных инфекций.

Кроме того, ребёнку необходимо объяснить, что нежелательно обмениваться в школе головными уборами, резинками и заколками для волос, расчёсками и другими личными вещами.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.