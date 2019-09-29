В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить детей от инфекций
- РИА Новости
По словам экспертов, дети болеют чаще взрослых, поскольку их иммунная система всё ещё развивается, поэтому следует уделить внимание вакцинации и соблюдению правил личной гигиены.
Оптимальное время для прививок — начало осени.
«Вакцины защищают здоровье не только самого вакцинированного ребёнка, но и многих окружающих его людей», — заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что регулярное мытьё рук — самый эффективный метод профилактики и гриппа, и других респираторных вирусных инфекций.
Кроме того, ребёнку необходимо объяснить, что нежелательно обмениваться в школе головными уборами, резинками и заколками для волос, расчёсками и другими личными вещами.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.