В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить детей от инфекций

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Петербургским родителям дали рекомендации, как обезопасить детей от инфекций, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить детей от инфекций
  • РИА Новости

По словам экспертов, дети болеют чаще взрослых, поскольку их иммунная система всё ещё развивается, поэтому следует уделить внимание вакцинации и соблюдению правил личной гигиены.

Оптимальное время для прививок — начало осени.

«Вакцины защищают здоровье не только самого вакцинированного ребёнка, но и многих окружающих его людей», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что регулярное мытьё рук — самый эффективный метод профилактики и гриппа, и других респираторных вирусных инфекций.

Кроме того, ребёнку необходимо объяснить, что нежелательно обмениваться в школе головными уборами, резинками и заколками для волос, расчёсками и другими личными вещами.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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