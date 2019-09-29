В поликлиниках Москвы пройдут акции по профилактике заболеваний

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В столичных поликлиниках пройдут акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике, сообщает сайт «Москва 24».
В поликлиниках Москвы пройдут акции по профилактике заболеваний
  • РИА Новости

Посетить мероприятия можно с 30 сентября по 5 октября.

Программа включает бесплатную проверку функции лёгких, измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови.

Также состоится лекция о профилактике самых распространённых онкологических заболеваний, лекция с тренингами, посвящённая Всемирному дню сердца, и другие мероприятия, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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