В поликлиниках Москвы пройдут акции по профилактике заболеваний

В столичных поликлиниках пройдут акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике, сообщает сайт «Москва 24».

Посетить мероприятия можно с 30 сентября по 5 октября.

Программа включает бесплатную проверку функции лёгких, измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови.

Также состоится лекция о профилактике самых распространённых онкологических заболеваний, лекция с тренингами, посвящённая Всемирному дню сердца, и другие мероприятия, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.