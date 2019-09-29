Адмирал назвал самую эффективную ракету для поражения авианосцев

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал сообщения китайских СМИ о том, что российские ракеты «Гранит» наиболее эффективны для борьбы с авианосцами потенциального противника.

«Это не самая последняя модель. «Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли. У «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам», — сказал Валуев РИА Новости.

Он добавил, что, согласно тактике ведения боевых действий, «снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу».

«Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день. «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — подчеркнул адмирал.

Ранее китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев.

По мнению автора статьи, именно ракета «Гранит» обладает наибольшим потенциалом для борьбы с авианосными группировками.