Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США

Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.

По мнению автора статьи, когда министр обороны России Сергей Шойгу говорил о противодействии авианосцам США в недавнем интервью, он подразумевал российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит». Во время общения со СМИ Шойгу указывал, что пока Пентагон тратит деньги на создание авианосных группировок, российская сторона делает упор на средства, способные бороться с ними, так как такой подход дешевле и эффективнее.

В материале отмечается, что именно ракета «Гранит» обладает наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.

Автор подчёркивает, что ракета способна достигать цели на расстоянии до 650 км, в то время как авианосцы США способны защитить зону радиусом в 550 км. При этом боевую часть ПКР можно заменить на ядерную с огромной мощностью.

В статье также говорится, что именно эта ракета успешно поразила мишень на дистанции около 350 км во время учений, которые прошли незадолго до интервью главы Минобороны России.

Ранее американский журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest назвал перспективный разрабатываемый российский самолёт ПАК ДА «фундаментально новым бомбардировщиком».