В Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Магаданскую область поступила новая медицинская техника для онкологов, сообщает «Взгляд».
В Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов
  • Pixabay

«Оборудование, которое мы получили, позволит выполнять операции на совершенно новом уровне, менее травматично для пациентов», — заявили в региональном Минздраве.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» специалисты Магаданского областного онкодиспансера получили, в частности, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор.

Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи в Тюмени купят новые автомобили.

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