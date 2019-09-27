В Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Магаданскую область поступила новая медицинская техника для онкологов, сообщает «Взгляд».

«Оборудование, которое мы получили, позволит выполнять операции на совершенно новом уровне, менее травматично для пациентов», — заявили в региональном Минздраве.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» специалисты Магаданского областного онкодиспансера получили, в частности, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор.

Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи в Тюмени купят новые автомобили.