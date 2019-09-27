В больницах Москвы пройдут дни открытых дверей

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В столичных больницах пройдут дни открытых дверей. Они состоятся в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщает сайт «Москва 24».
В больницах Москвы пройдут дни открытых дверей
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Организаторы подготовили лекции и мастер-классы. Также посетители смогут проверить здоровье.

В частности, 1 октября в ГКБ имени Спасокукоцкого пройдёт лекция «Здоровое питание — залог активного долголетия», а в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины — лекция «Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом в старшем возрасте».

5 октября в Морозовской детской городской клинической больнице состоится день открытых дверей. 23 октября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой запланирована лекция «Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области в 2019 году.

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