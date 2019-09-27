В Германии «внимательно следят» за ситуацией вокруг Deutsche Welle
- © Stefan Ziese/imageBROKER.com
- globallookpress.com
«Deutsche Welle выступает за свободную и независимую работу прессы. Она также выступает за основательную и критическую качественную журналистику и, следовательно, именно за то, что делает свободные СМИ неотъемлемой чертой любой демократии», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Там добавили, что следят за событиями «с озабоченностью и очень внимательно».
Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в стране Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. В МИД заявили о готовности рассмотреть этот вопрос.
По мнению комиссии, Deutsche Welle нарушила российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.