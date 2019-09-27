МИД России готов рассмотреть вопрос о лишении аккредитации DW
- Reuters
«В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила, что DW нарушило российские законы, опубликовав призыв выходить на несанкционированную акцию в Москве.
Также ранее стало известно, что комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации.