МИД России готов рассмотреть вопрос о лишении аккредитации DW

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Российский МИД готов рассмотреть вопрос о лишении немецкого издания Deutsche Welle аккредитации в России из-за нарушения российских законов, если подобный запрос поступит от думской комиссии.
МИД России готов рассмотреть вопрос о лишении аккредитации DW
  • Reuters

«В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила, что DW нарушило российские законы, опубликовав призыв выходить на несанкционированную акцию в Москве.

Также ранее стало известно, что комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации.

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