МИД России готов рассмотреть вопрос о лишении аккредитации DW

Российский МИД готов рассмотреть вопрос о лишении немецкого издания Deutsche Welle аккредитации в России из-за нарушения российских законов, если подобный запрос поступит от думской комиссии.

Reuters

«В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства. Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила, что DW нарушило российские законы, опубликовав призыв выходить на несанкционированную акцию в Москве. Также ранее стало известно, что комиссия Госдумы попросит МИД изучить вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации.