Опубликовано видео задержания северокорейских браконьеров
- © ФСБ РФ
- РИА Новости
На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как к одной из шхун приближаются российские пограничники.
27 сентября стало известно, что в исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
Кроме того, 17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с браконьерами требует энергичных мер.