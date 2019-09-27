Опубликовано видео задержания северокорейских браконьеров

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СМИ опубликовали видео задержания северокорейских браконьеров, которые были обнаружены российскими пограничниками в исключительной экономической зоне России в Приморье.
Опубликовано видео задержания северокорейских браконьеров
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как к одной из шхун приближаются российские пограничники.

27 сентября стало известно, что в исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Кроме того, 17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с браконьерами требует энергичных мер.

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