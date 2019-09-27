Эксперт прокомментировал предложение ослабить надзор за продукцией на предприятиях общепита

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в беседе с НСН прокомментировал предложение провести эксперимент в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

«В моём представлении, проверка по техническим вопросам должна быть, только когда происходит запуск объекта. Первый раз надо проверить с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения других аспектов, дать разрешение на начало работы», — заявил он.

По его словам, если в ресторане что-то изменилось принципиально, то необходимо показать изменения контрольным органам.

Колесников выступил за то, чтобы проводить проверки, в частности по линии Роспотребнадзора, или раз в шесть месяцев, или в случае каких-либо происшествий.

Ранее сообщалось, что эксперимент, старт которого запланирован на 1 января 2020 года, пройдёт в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области.

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.