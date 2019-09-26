В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
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- РИА Новости
«Понятно, что курение на балконах по самым разным параметрам влияет на соседей и вредит им. Дым с балкона поднимается на верхние этажи, проникает в квартиры. Также в половине случаев окурки бросают вниз, они попадают на нижние балконы, а это очень опасно. Поэтому какие-то ограничения в этом плане будут очень полезны», — сказал депутат.
Ранее правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Таким образом, пояснили в ведомстве, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. Уточняется, что запрет не касается специальных мест для курения.