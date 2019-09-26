В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

«Понятно, что курение на балконах по самым разным параметрам влияет на соседей и вредит им. Дым с балкона поднимается на верхние этажи, проникает в квартиры. Также в половине случаев окурки бросают вниз, они попадают на нижние балконы, а это очень опасно. Поэтому какие-то ограничения в этом плане будут очень полезны», — сказал депутат.

Ранее правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Таким образом, пояснили в ведомстве, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. Уточняется, что запрет не касается специальных мест для курения.