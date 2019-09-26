Эксперт оценил позицию новосибирской прокуратуры по правилу «звонок — для учителя»

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что прокуратура Новосибирской области опротестовала положения внутреннего распорядка нескольких школ, в которых утверждалось, что урок закончится тогда, когда об этом сообщит учитель.

Как заявил Ямбург, он не согласен с прокуратурой.

«Я тоже учителям говорю, когда они затягивают занятия, но ситуации бывают очень разные. Иногда дети на уроках увлечены и сами говорят: «А можно, мы не пойдём на перемену?» Особенно когда занимаются современными вещами — прототипированием, робототехникой», — сказал эксперт.

По его словам, многие дети разные по темпу, и «рубить» в данном случае — это значит травмировать.

В то же время председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова в беседе с телеканалом «360» заявила, что есть примеры, когда учителя часто задерживают ребят, и это нарушение прав и СанПиН.

«Педагог должен укладываться в определённое урочное время. К сожалению, примеры того, что это не всегда бывает, существуют», — сказала она.

Как отметила эксперт, границы уроков и перемен могут обозначаться звонками, но многие учебные организации давно перешли на другие обозначения.

В июле, как сообщало «Реальное время», прокуроры начали проверки школ в Татарстане из-за сообщений о массовых нарушениях прав детей на доступное образование при организации приёма учащихся в первый и десятый классы.