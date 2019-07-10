Прокуратура проверит школы и детсады в Татарстане из-за жалоб жителей
- РИА Новости
В обращениях говорилось о нарушении прав детей на доступное дошкольное образование при организации приёма учащихся в первый и десятый классы.
Как заявил старший помощник прокурора Руслан Галиев, проверки запланированы в Казани и других крупных городах.
Планируется изучить статистические данные, жалобы граждан, информацию в СМИ.
Итог предполагается подвести к 15 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу.