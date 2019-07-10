Прокуратура проверит школы и детсады в Татарстане из-за жалоб жителей

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В дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях Татарстана пройдут проверки из-за многочисленных жалоб жителей. Такое поручение дала региональная прокуратура, сообщает «Реальное время».
Прокуратура проверит школы и детсады в Татарстане из-за жалоб жителей
  • РИА Новости

В обращениях говорилось о нарушении прав детей на доступное дошкольное образование при организации приёма учащихся в первый и десятый классы.

Как заявил старший помощник прокурора Руслан Галиев, проверки запланированы в Казани и других крупных городах.

Планируется изучить статистические данные, жалобы граждан, информацию в СМИ.

Итог предполагается подвести к 15 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу.

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