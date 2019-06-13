В Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу

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В Екатеринбурге в суд передано первое в 2019 году уголовное дело о подделке документов ради поступления в школу, сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу
  • © РИА Новости

«В ходе проверки выявлено четыре факта предоставления родителями несовершеннолетних с целью зачисления своих детей в первые классы школу №25, 11, 23 и 69», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По её словам, прокуратура запросила информацию в соответствующем отделе по вопросам миграции, и оказалось, что четыре свидетельства о регистрации по месту пребывания не выдавались и имеют признаки подделки.

Трое родителей сами подали поддельные документы о прописке в школу, четвёртый — через «Центр муниципальных услуг». В их отношении заведены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Перми завели уголовное дело по факту фальсификации документов для поступления в гимназию.

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