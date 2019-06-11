В Перми завели дело по факту фальсификации документов для поступления в гимназию

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В Перми завели уголовное дело по факту фальсификации документов для поступления в гимназию, сообщает URA.RU.
В Перми завели дело по факту фальсификации документов для поступления в гимназию
  • РИА Новости

«Факт фальсификации родителями свидетельства по месту пребывания детей, которое необходимо для зачисления детей в первый класс, подтвердился. Два документа были признаны поддельными. По ним дети были зачислены в первый класс», — заявила глава пресс-службы краевой прокуратуры Юлия Гайнанова.

По её словам, руководство гимназии №8 само обратилось в надзорное ведомство с просьбой о проверке.

Дело завели по статье «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время устанавливается причастность конкретных лиц, которых могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее прокуратура Снежинска направила в суд уголовное дело в отношении учителя математики, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа.

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