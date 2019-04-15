Учителю из Челябинской области грозит до шести месяцев ареста за поддельный диплом

Прокуратура Снежинска направила в суд уголовное дело в отношении учителя математики, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявила старший помощник по связям со СМИ главы областного надзорного ведомства Наталья Мамаева, женщина приобрела диплом об окончании Уральского государственного университета имени Горького, благодаря которому с 2014 года работала в школе.

«В книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента», — отметила она.

Учителю грозит до шести месяцев ареста.

Дело рассмотрит Снежинский городской суд.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку документов.