Учителю из Челябинской области грозит до шести месяцев ареста за поддельный диплом

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Прокуратура Снежинска направила в суд уголовное дело в отношении учителя математики, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает URA.RU.
Учителю из Челябинской области грозит до шести месяцев ареста за поддельный диплом
  • РИА Новости

Как заявила старший помощник по связям со СМИ главы областного надзорного ведомства Наталья Мамаева, женщина приобрела диплом об окончании Уральского государственного университета имени Горького, благодаря которому с 2014 года работала в школе.

«В книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента», — отметила она.

Учителю грозит до шести месяцев ареста.

Дело рассмотрит Снежинский городской суд.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку документов.

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