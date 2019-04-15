Учителю из Челябинской области грозит до шести месяцев ареста за поддельный диплом
- РИА Новости
Как заявила старший помощник по связям со СМИ главы областного надзорного ведомства Наталья Мамаева, женщина приобрела диплом об окончании Уральского государственного университета имени Горького, благодаря которому с 2014 года работала в школе.
«В книге выдачи дипломов математико-механического факультета значится диплом с другими реквизитами и на имя другого студента», — отметила она.
Учителю грозит до шести месяцев ареста.
Дело рассмотрит Снежинский городской суд.
В ноябре 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку документов.