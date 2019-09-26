В Новосибирской области правило «звонка для учителя» сочли незаконным

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Прокуратура Новосибирской области опротестовала положения внутреннего распорядка нескольких школ, в которых утверждалось, что урок закончится тогда, когда об этом сообщит учитель.
В Новосибирской области правило «звонка для учителя» сочли незаконным
  • РИА Новости

«Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — говорится в сообщении ведомства.

В июле, как сообщало «Реальное время», прокуроры начали проверки школ в Татарстане из-за сообщений о массовых нарушениях прав детей на доступное образование при организации приёма учащихся в первый и десятый классы.

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