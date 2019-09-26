Бизнес-омбудсмен заявил о неготовности России к «четырёхдневке»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что Россия не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Для её сокращения, по его мнению, необходимо наращивать производительность труда.

«Страна к этому не готова. Чтобы вводить четырёхдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда, и даже выше, как у стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю», — приводит РИА Новости его слова.

Титов также уточнил, что для сокращения рабочих часов необходимо позаботиться «о новой экономике».

Как ранее сообщал Минтруд России, переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен при сохранении зарплат и продолжительности рабочих смен.

Глава ведомства Максим Топилин отмечал, что переход такую рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.