В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
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- РИА Новости
Как уточняет автор инициативы, проект «призван устранить возможные ошибки, формализм и злоупотребления в правоприменительной практике, влекущие нарушения конституционных прав граждан, в частности права на свободу собраний».
«Предлагается считать уголовно наказуемым нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно… и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке.
Также в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах предлагается снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (в настоящее время от 600 тыс. до 1 млн рублей).
Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы с пяти до трёх лет.
Сам депутат в комментарии РИА Новости отметил, что, «по сути, речь идёт о декриминализации».
«В том смысле, что если (участие. — RT) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решётку... Понятно, что, если человек просто вышел на улицу и мирно прошёлся, делать его уголовным преступником и сажать — это абсурд», — пояснил автор инициативы.
Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
Как указывал глава государства, иногда это приводит к позитивному результату.