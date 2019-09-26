В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.

Как уточняет автор инициативы, проект «призван устранить возможные ошибки, формализм и злоупотребления в правоприменительной практике, влекущие нарушения конституционных прав граждан, в частности права на свободу собраний».

«Предлагается считать уголовно наказуемым нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно… и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке.

Также в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах предлагается снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (в настоящее время от 600 тыс. до 1 млн рублей).

Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы с пяти до трёх лет.

Сам депутат в комментарии РИА Новости отметил, что, «по сути, речь идёт о декриминализации».

«В том смысле, что если (участие. — RT) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решётку... Понятно, что, если человек просто вышел на улицу и мирно прошёлся, делать его уголовным преступником и сажать — это абсурд», — пояснил автор инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.

Как указывал глава государства, иногда это приводит к позитивному результату.