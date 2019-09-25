Эксперт оценил законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал RT принятие Государственной думой законопроекта об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

«В том, что касается отношения общества к тому, что эти данные будут раскрываться, мне кажется, здесь не возникнет никаких проблем. Всегда, когда речь идёт о спасении людей, те, кто занимается их розыском, должны иметь как можно больше возможностей», — сказал он.

Костин также подчеркнул, что практически во всех странах подобные данные получаются «либо вообще без разрешения, либо по ускоренной процедуре».

«Тем более здесь речь идёт не о раскрытии персональных данных, а о спасении людей... У нас есть много случаев, когда несовершеннолетние или пожилые люди пропадают, а розыск по горячим следам ничего не даёт. Дела ведутся долго и не всегда приводят к обнаружению пропавшего. Но благодаря техническим средствам процент тех, кого находят в первую неделю, может существенно вырасти», — заключил он.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

В случае окончательного принятия законопроекта правоохранительные органы смогут без решения суда использовать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их оперативного поиска.