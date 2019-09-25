Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
  • РИА Новости

В случае окончательного принятия законопроекта правоохранительные органы смогут без решения суда использовать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их оперативного поиска.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, инициатива направлена на упрощение поиска исчезнувших людей.

Для запроса данных о мобильной геолокации абонента у оператора достаточно будет мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что своевременное установление точного местоположения пропавших позволит избежать многих трагедий. 

«Кроме того, такой подход сэкономит ресурсы и заметно повысит оперативность и эффективность поисковых работ», — сказал он.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, в том числе председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Согласно пояснительной записке, ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. — дети.

В розыск объявляется около 60 тыс. человек. Около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон.

Ранее Госдума одобрила проект о штрафах за нарушение хранения личных данных.

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