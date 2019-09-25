Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
- РИА Новости
В случае окончательного принятия законопроекта правоохранительные органы смогут без решения суда использовать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их оперативного поиска.
Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, инициатива направлена на упрощение поиска исчезнувших людей.
Для запроса данных о мобильной геолокации абонента у оператора достаточно будет мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что своевременное установление точного местоположения пропавших позволит избежать многих трагедий.
«Кроме того, такой подход сэкономит ресурсы и заметно повысит оперативность и эффективность поисковых работ», — сказал он.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, в том числе председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Согласно пояснительной записке, ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. — дети.
В розыск объявляется около 60 тыс. человек. Около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон.
Ранее Госдума одобрила проект о штрафах за нарушение хранения личных данных.