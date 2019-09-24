Памфилова прокомментировала отсутствие в бюллетенях графы «против всех»

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью «Российской газете» прокомментировала отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех».

«Графа «против всех» актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но они, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать», — сказала Памфилова.

Она отметила, что, когда есть конкуренция, когда представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей, графа «против всех» не актуальна.

Отвечая на вопрос, могло ли повлиять отсутствие графы «против всех» на победу некоторых кандидатов без предвыборной кампании, глава ЦИК подчеркнула, что знает лишь об одном случае, когда на московских выборах в одном из округов победил однофамилец более «раскрученного», но незарегистрированного кандидата из другого округа.

«А в целом на московских выборах совсем другие причины вывели в победители тех или иных кандидатов. И отсутствие графы «против всех» здесь ни при чём», — заявила она.

Ранее Памфилова заявила об отсутствии на выборах серьёзных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России.

10 сентября выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва были признаны состоявшимися. В столичный парламент избрали 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Явка избирателей составила 21,77%.