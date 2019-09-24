Два человека погибли в ДТП с участием скорой в Йошкар-Оле

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Два человека погибли в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле, ещё трое госпитализированы.
Два человека погибли в ДТП с участием скорой в Йошкар-Оле
  • © РИА Новости

Как сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл, инцидент произошёл в понедельник, 23 сентября, на улице Свердлова.

По предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекрёсток с круговым движением водитель скорой не уступил дорогу автомобилю Mazda, движущемуся по нему, и совершил столкновение.

Отмечается, что в результате ДТП водитель скорой погиб на месте, а ещё одна жертва аварии — пассажир Mazda — скончался в больнице.

Также уточняется, что госпитализировано ещё трое пострадавших, двое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир Mazda.

16 августа в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате аварии пострадали три человека.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.

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