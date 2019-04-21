В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали
- РИА Новости
Как отмечается, около 17:30 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на трассе Крымск — Джигинка вблизи хутора Аккерменка.
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля BMW с каретой скорой помощи», — приводит Интерфакс сообщение.
В результате аварии от полученных травм скончались водитель «скорой» и пассажирка автомобиля BMW.
С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель BMW, а также врач и фельдшер.
Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате чего один человек погиб, ещё четверо получили травмы.
5 марта URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло массовое ДТП, жертвами которого стали два человека.