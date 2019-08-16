В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате аварии пострадали три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону. 
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
  • © Максим Богодвид РИА Новости

Согласно предварительным данным, автомобиль Honda столкнулся со «скорой», следовавшей по главной дороге с включёнными проблесковыми маячками. 

В результате ДТП врач и фельдшер доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель легкового автомобиля получила лёгкие травмы. 

По данным ГИБДД, «скорая» ехала на вызов к больному.

В июне URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

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