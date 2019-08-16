В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
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Согласно предварительным данным, автомобиль Honda столкнулся со «скорой», следовавшей по главной дороге с включёнными проблесковыми маячками.
В результате ДТП врач и фельдшер доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель легкового автомобиля получила лёгкие травмы.
По данным ГИБДД, «скорая» ехала на вызов к больному.
В июне URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.