В России разработан проект о регулировании выбросов парниковых газов
- РИА Новости
«Базовым законом станет закон «О государственном регулировании выбросов парниковых газов», проект которого уже разработан Министерством экономического развития, планируем его принять в течение года», — цитирует РИА Новости Гордеева.
Он сообщил, что Россия занимает четвёртое место по объёму выбросов парниковых газов, поэтому любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с учётом национальных интересов.
Ранее сообщалось, что Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.