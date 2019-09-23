В России разработан проект о регулировании выбросов парниковых газов

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Российский вице-премьер Алексей Гордеев в ходе совещания председателя правительства Дмитрия Медведева сообщил о разработке законопроекта, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России.
В России разработан проект о регулировании выбросов парниковых газов
  • РИА Новости

«Базовым законом станет закон «О государственном регулировании выбросов парниковых газов», проект которого уже разработан Министерством экономического развития, планируем его принять в течение года», — цитирует РИА Новости Гордеева.

Он сообщил, что Россия занимает четвёртое место по объёму выбросов парниковых газов, поэтому любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с учётом национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

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