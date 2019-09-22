В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи назначенных лекарств
- РИА Новости
Депутат рассказал, что эта идея давно обсуждается как на уровне Госдумы, так и на уровне Минздрава.
«Это обсуждалось и у нас в комитете (Госдумы по охране здоровья. — RT), и я это лично слышал от Вероники Юрьевны. Сама идея обсуждается давно, и концепция очень правильная»,— заявил Говорин.
По словам политика, этот проект будет особенно актуальным для кардиохирургических больных.
«Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ... обязательным условием благополучного исхода является приём специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свёртываемость крови», — добавил Говорин.
Парламентарий уточнил, что реализация инициативы поможет снизить показатели смертности трудоспособного населения, из-за которого государство в том числе несёт весомые экономические траты.
Он добавил, что возможность получения дорогостоящих препаратов бесплатно поможет минимизировать риск возникновения осложнений (инфаркт, инсульт) у пациентов с гипертонической болезнью.
«Если этим больным давать специальные дорогостоящие препараты, на которые больные часто сами не могут рассчитывать, то в конечном счёте количество инфарктов и инсультов снижается, и эти траты практически в полной мере восполнимы за счёт тех объёмов трат, которые они бы потратили на лечение инфаркта и инсульта у этих больных», — заключил депутат.
Ранее сообщалось об обсуждении Минздравом проекта, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.