В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства

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Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
  • РИА Новости

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Скворцову, Минздрав должен представить единую цифровую систему амбулаторного лекарственного лечения в течение двух лет.

В настоящее время в России бесплатные лекарства предоставляются лишь льготным категориям граждан. Новая система должна расширить список тех, кто получит право на бесплатные медикаменты или большую скидку на их покупку.

Министр отметила, что сначала планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний.

Отмечается, что Минздрав обсуждает вариант введения бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России.

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