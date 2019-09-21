Хасиков официально стал главой Калмыкии

Победивший на выборах Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что инаугурация прошла в рамках торжественного заседания местного парламента.

«Инаугурация состоялась, Бату Сергеевич Хасиков только что вступил в должность главы Калмыкии», — сказал собеседник.

Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.

Также URA.RU сообщало, что Алексей Текслер после инаугурации стал губернатором Челябинской области.