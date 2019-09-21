Хасиков официально стал главой Калмыкии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что инаугурация прошла в рамках торжественного заседания местного парламента.
«Инаугурация состоялась, Бату Сергеевич Хасиков только что вступил в должность главы Калмыкии», — сказал собеседник.
Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.
Также URA.RU сообщало, что Алексей Текслер после инаугурации стал губернатором Челябинской области.