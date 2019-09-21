Хасиков официально стал главой Калмыкии

Короткая ссылка
Победивший на выборах Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Хасиков официально стал главой Калмыкии
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что инаугурация прошла в рамках торжественного заседания местного парламента.

«Инаугурация состоялась, Бату Сергеевич Хасиков только что вступил в должность главы Калмыкии», — сказал собеседник.

Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.

Также URA.RU сообщало, что Алексей Текслер после инаугурации стал губернатором Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить