Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

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Победивший на прошедших выборах Александр Осипов официально вступил в должность губернатора Забайкальского края.

Как сообщает ТАСС, инаугурация прошла в большом зале читинского Дома офицеров.

«Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей края, честно и добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Забайкальского края», — произнёс Осипов текст присяги.

Отмечается, что на церемонии присутствовали бывшие губернаторы региона, супруга нового главы края Валентина Осипова, представители властей Читы, общественных организаций и религиозных конфессий, а также различные чиновники.

Ранее ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова.

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