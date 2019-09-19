Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

Победивший на прошедших выборах Александр Осипов официально вступил в должность губернатора Забайкальского края.

Как сообщает ТАСС, инаугурация прошла в большом зале читинского Дома офицеров.

«Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей края, честно и добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Забайкальского края», — произнёс Осипов текст присяги.

Отмечается, что на церемонии присутствовали бывшие губернаторы региона, супруга нового главы края Валентина Осипова, представители властей Читы, общественных организаций и религиозных конфессий, а также различные чиновники.

Ранее ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова.