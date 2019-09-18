В Петербурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора
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- РИА Новости
«Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь могила моих родных, здесь живут мои близкие. Мой долг — оправдать доверие петербуржцев, сделать их жизнь лучше», — заявил он во время выступления в Мариинском дворце.
Как отметил Беглов, городские власти находятся в постоянном контакте с населением.
Ранее сообщалось, что горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга.