В Петербурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора

В Санкт-Петербурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова, передаëт ФАН.

«Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь могила моих родных, здесь живут мои близкие. Мой долг — оправдать доверие петербуржцев, сделать их жизнь лучше», — заявил он во время выступления в Мариинском дворце.

Как отметил Беглов, городские власти находятся в постоянном контакте с населением.

Ранее сообщалось, что горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга.