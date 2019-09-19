Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Он принёс присягу перед жителями республики на русском и башкирском языках.

«Первое, что я сегодня сделаю, подпишу указ стратегического направления социально-экономического развития республики до 2025 года. Постараемся дойти до каждого нерешённого вопроса, закрепим в бюджете финансовые ресурсы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что республика должна войти в число регионов-лидеров по показателям человеческого потенциала, комфортной среды жизни, экономического роста, инвестиций и инфраструктуры.

На выборах главы Башкирии Хабиров набрал 82,02% голосов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с победой на выборах главы города.