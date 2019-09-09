Медведев поздравил Беглова с победой на выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с победой на выборах главы города.

«Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов, набирая 64,56% голосов избирателей.

9 сентября стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров и исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин побеждают в своих регионах после обработки 100% голосов.