Медведев поздравил Беглова с победой на выборах

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с победой на выборах главы города.
Медведев поздравил Беглова с победой на выборах
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов, набирая 64,56% голосов избирателей.

9 сентября стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров и исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин побеждают в своих регионах после обработки 100% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить