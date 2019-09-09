Медведев поздравил Беглова с победой на выборах
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- РИА Новости
«Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов, набирая 64,56% голосов избирателей.
9 сентября стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров и исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин побеждают в своих регионах после обработки 100% голосов.