Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов, набирая 64,56% голосов избирателей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ЦИК, на втором месте — Надежда Тихонова (СР) — 16,88%, на третьем — Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 15,92%.

Согласно информации городской избирательной комиссии, явка на выборы на 18:00 мск составила 23,69%.

Ранее сообщалось, что после обработки 1,48% протоколов Беглов набирает 74,46% голосов.

Как отмечал премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в партии удовлетворены итогами выборов в единый день голосования.