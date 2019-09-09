Врио губернаторов Башкирии и Астраханской области побеждают на выборах

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров и исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин побеждают в своих регионах после обработки 100% голосов.
Врио губернаторов Башкирии и Астраханской области побеждают на выборах
  • Радий Хабиров
  • РИА Новости

По данным секретаря ЦИК Башкортостана Марины Долматовой, Хабиров побеждает, набрав 82,02% голосов избирателей.

«Обработали 100% протоколов. По итогам Хабиров набрал 82,02% голосов избирателей», — цитирует её РИА Новости.

При этом явка в регионе составила 71,8 %.

В то же время, как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию избирательной комиссии в Астраханской области, Бабушкин, участвующий в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца, по результатам подсчёта 100% протоколов, набирает 75,64%.

Второе место занимает кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%.

После обработки более 90% протоколов на выборах губернатора Петербурга лидирует врио главы города Александр Беглов, набирая 64,56% голосов.

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