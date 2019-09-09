Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.

«Прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю», — написал мэр в своём Twitter.

Он также отметил, что в среднем в каждом округе боролись почти по пять кандидатов.

Собянин уточнил, что по итогам выборов дума стала политически более разноплановой.

«Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», — добавил он. 

Ранее глава Мосгоризбиркома назвал среднюю явку по округам после обработки 21%

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