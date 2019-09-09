Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
«Прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю», — написал мэр в своём Twitter.
Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 сентября 2019 г.
Он также отметил, что в среднем в каждом округе боролись почти по пять кандидатов.
Собянин уточнил, что по итогам выборов дума стала политически более разноплановой.
В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 сентября 2019 г.
«Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», — добавил он.
Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 сентября 2019 г.
Ранее глава Мосгоризбиркома назвал среднюю явку по округам после обработки 21%