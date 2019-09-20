Текслер официально стал губернатором Челябинской области

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Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер официально вступил в должность главы региона.
Текслер официально стал губернатором Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что Текслер зачитал клятву в челябинском драмтеатре.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина», — сказал он.

На выборах Текслер набрал более 69% голосов избирателей.

Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.

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