Текслер официально стал губернатором Челябинской области

Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер официально вступил в должность главы региона.

Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что Текслер зачитал клятву в челябинском драмтеатре.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина», — сказал он.

На выборах Текслер набрал более 69% голосов избирателей.

Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.