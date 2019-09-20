Текслер официально стал губернатором Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что Текслер зачитал клятву в челябинском драмтеатре.
«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина», — сказал он.
На выборах Текслер набрал более 69% голосов избирателей.
Ранее Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии, а Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края.