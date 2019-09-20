Калягин назвал освобождение Устинова из СИЗО «мудрым решением»

Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал изменение меры пресечения актёру Павлу Устинову «мудрым решением судебных властей».

«Я очень рад. Мне кажется, это мудрое решение судебных властей. Сама по себе ситуация, по моему мнению, не носит криминальный оттенок, поэтому то, что так поступили, правильно. Я приветствую такое решение», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Мосгорсуд постановил отпустить Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве, под подписку о невыезде.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Мосгорсуда об освобождении актёра Павла Устинова справедливым.