Калягин назвал освобождение Устинова из СИЗО «мудрым решением»
- РИА Новости
«Я очень рад. Мне кажется, это мудрое решение судебных властей. Сама по себе ситуация, по моему мнению, не носит криминальный оттенок, поэтому то, что так поступили, правильно. Я приветствую такое решение», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Мосгорсуд постановил отпустить Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве, под подписку о невыезде.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Мосгорсуда об освобождении актёра Павла Устинова справедливым.