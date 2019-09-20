Калягин назвал освобождение Устинова из СИЗО «мудрым решением»

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Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал изменение меры пресечения актёру Павлу Устинову «мудрым решением судебных властей».
Калягин назвал освобождение Устинова из СИЗО «мудрым решением»
  • РИА Новости

«Я очень рад. Мне кажется, это мудрое решение судебных властей. Сама по себе ситуация, по моему мнению, не носит криминальный оттенок, поэтому то, что так поступили, правильно. Я приветствую такое решение», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Мосгорсуд постановил отпустить Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве, под подписку о невыезде. 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Мосгорсуда об освобождении актёра Павла Устинова справедливым.

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