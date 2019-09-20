Москалькова прокомментировала решение суда по Устинову
- РИА Новости
«Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Хотела бы выделить роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу», — цитирует её ТАСС.
Устинов был осуждён на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве.
Генпрокуратура России сочла приговор слишком суровым и попросила назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
20 сентября Мосгорсуд постановил отпустить Устинова под подписку о невыезде. Как ожидается, актёр выйдет на свободу до конца дня.