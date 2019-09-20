Москалькова прокомментировала решение суда по Устинову

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение Мосгорсуда об освобождении под подписку о невыезде актёра Павла Устинова является справедливым. Об этом она сказала после судебного заседания.

«Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Хотела бы выделить роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу», — цитирует её ТАСС.

Устинов был осуждён на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве.

Генпрокуратура России сочла приговор слишком суровым и попросила назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

20 сентября Мосгорсуд постановил отпустить Устинова под подписку о невыезде. Как ожидается, актёр выйдет на свободу до конца дня.