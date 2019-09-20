Устинова отпустят из СИЗО до конца дня

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Актёра Павла Устинова, который осуждён на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве, планируют отпустить из следственного изолятора до конца дня.
Устинова отпустят из СИЗО до конца дня
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление судьи Мосгорсуда.

«Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении — исполнено», — заявила судья.

Ранее Мосгорсуд принял решение отпустить Устинова под подписку о невыезде.

Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову, так как сочла меру наказания чрезмерно суровой. При этом в ведомстве заявили, что не оспаривают доказанность вины актёра.

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