Устинова отпустят из СИЗО до конца дня
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление судьи Мосгорсуда.
«Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении — исполнено», — заявила судья.
Ранее Мосгорсуд принял решение отпустить Устинова под подписку о невыезде.
Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову, так как сочла меру наказания чрезмерно суровой. При этом в ведомстве заявили, что не оспаривают доказанность вины актёра.