Устинова отпустят из СИЗО до конца дня

Актёра Павла Устинова, который осуждён на 3,5 года колонии из-за применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве, планируют отпустить из следственного изолятора до конца дня.

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РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление судьи Мосгорсуда. «Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении — исполнено», — заявила судья. Ранее Мосгорсуд принял решение отпустить Устинова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову, так как сочла меру наказания чрезмерно суровой. При этом в ведомстве заявили, что не оспаривают доказанность вины актёра.