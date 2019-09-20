В Минтрансе оценили возможность отмены ряда профессиональных праздников
- РИА Новости
«Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников», — сказали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники.
Таким образом, могут быть отменены такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.