В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа

В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.

«Все знают, что это тяжёлое заболевание, но ещё более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения», — заявила она.

По её словам, в этом году планируется привить около четырёх миллионов человек.

Для того чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. В ближайшем будущем привиться также можно будет в крупных торговых комплексах и у железнодорожных станций.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.