В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа

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В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.
В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа
  • РИА Новости

«Все знают, что это тяжёлое заболевание, но ещё более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения», — заявила она.

По её словам, в этом году планируется привить около четырёх миллионов человек.

Для того чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. В ближайшем будущем привиться также можно будет в крупных торговых комплексах и у железнодорожных станций.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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