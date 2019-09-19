В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа
- РИА Новости
«Все знают, что это тяжёлое заболевание, но ещё более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения», — заявила она.
По её словам, в этом году планируется привить около четырёх миллионов человек.
Для того чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. В ближайшем будущем привиться также можно будет в крупных торговых комплексах и у железнодорожных станций.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.