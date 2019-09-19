Число погибших в ДТП под Ярославлем возросло до девяти
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Сегодня в больнице скорой помощи имени Соловьёва скончался ещё один участник ДТП на 20-м км трассы Ярославль — Иваново. Он стал девятой жертвой аварии», — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что скончался находившийся в реанимации Ярославской областной больницы пациент.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших и восьми погибших в аварии, которая произошла 14 сентября.
МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощь в размере 1 млн рублей родственникам погибших.
Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.