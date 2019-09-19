МВД начало проверку сообщений об избиении врача в Астрахани

Полиция организовала проверку по факту заявления бывшей сотрудницы Астраханской областной детской больницы о конфликте с бывшим главным врачом медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Астраханской области.

По его словам, полиция получила заявление с просьбой привлечь бывшего главврача к ответственности в связи с нанесением телесных повреждений и умышленной порчей имущества.

«Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявил представитель МВД.

Отмечается, что ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице. По их данным, главврач медучреждения якобы «нанёс телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники».

В мае телеканал «Звезда» сообщал, что следователи начали процессуальную проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.