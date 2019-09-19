МВД начало проверку сообщений об избиении врача в Астрахани

Короткая ссылка
Полиция организовала проверку по факту заявления бывшей сотрудницы Астраханской областной детской больницы о конфликте с бывшим главным врачом медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Астраханской области.
МВД начало проверку сообщений об избиении врача в Астрахани
  • РИА Новости

По его словам, полиция получила заявление с просьбой привлечь бывшего главврача к ответственности в связи с нанесением телесных повреждений и умышленной порчей имущества.

«Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявил представитель МВД.

Отмечается, что ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице. По их данным, главврач медучреждения якобы «нанёс телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники».  

В мае телеканал «Звезда» сообщал, что следователи начали процессуальную проверку по факту избиения сотрудников скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить