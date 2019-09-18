В Счëтной палате предложили создать новые медкарты

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Аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев в беседе с «Российской газетой» предложил создать новые медицинские карты.
В Счëтной палате предложили создать новые медкарты
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

По его словам, дело не в достоверности данных, а в том, чтобы точно определить показатели, которые необходимо собрать.

Как отметил Зайцев, в поликлиниках есть истории болезни — медкарты, и можно сделать аналогичные карты по здоровому образу жизни.

«Либо в той же истории болезни ввести специальный раздел. Надо также контактировать с гражданином, чтобы подтверждать данные из медучреждений. И так шаг за шагом выстраивать систему, которая сможет фиксировать, какой эффект дают мероприятия нацпроекта («Демография». — RT)», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на ежегодном международном форуме «Биотехмед-2019» в Геленджике прошла пленарная сессия «Обеспечение запросов и потребностей национального проекта «Здравоохранение».

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