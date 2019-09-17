На форуме «Биотехмед-2019» в Геленджике обсудили нацпроект «Здравоохранение»

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На ежегодном международном форуме «Биотехмед-2019» в Геленджике прошла пленарная сессия «Обеспечение запросов и потребностей национального проекта «Здравоохранение», сообщают «Известия».
На форуме «Биотехмед-2019» в Геленджике обсудили нацпроект «Здравоохранение»
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Участниками заседания стали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Основная национальная цель, которая поставлена перед страной, — увеличение продолжительности жизни. К 2030 году Россия должна войти в группу стран, в которых продолжительность жизни 80 или больше лет, а соответственно, выйти на 78 лет уже к 2024 году», — заявила Скворцова.

Она также указала, что первой задачей при реализации нацпроекта является ликвидация дефицита объектов сельского здравоохранения.

Со своей стороны, Мантуров отметил, что доля отечественных медицинских изделий в общем объёме российского рынка за счёт реализации нацпроекта к концу 2024 года должна вырасти с 23 до 40%.

Форум завершится 17 сентября.

Ранее сообщалось, что финал конкурса «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019».

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