Финал конкурса «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019»

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Финал конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских изделий «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019», сообщают «Известия».
Финал конкурса «Стартап-ралли» пройдёт на форуме «Биотехмед-2019»
  • © пресс-служба форума БИОТЕХМЕД

Свои достижения покажут 36 команд из 11 регионов. Победители разделят призовой фонд, а также получат бонусы от партнёров и возможность пообщаться с потенциальными инвесторами.

Рейтинг финалистов составлен в рамках треков «Фармацевтические препараты и лабораторная диагностика», «Медицинские изделия и цифровое здравоохранение» и «Проекты ранней стадии».

Кроме того, представлена специальная номинация Nuclear Medicine («Радиофармацевтические препараты»).

Конкурс проходит по инициативе Министерства промышленности и торговли России. Лауреаты будут объявлены 17 сентября 2019 года.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области станут производить вакцину от полиомиелита для взрослых.

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