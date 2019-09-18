Автоэксперт оценил инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД

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Анастасия Румянцева
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, могут списать штрафы в ГИБДД.
Автоэксперт оценил инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Я, как относительно законопослушный человек (поскольку идеальных людей нет) и как законопослушный налогоплательщик, не совсем понимаю, почему мы должны списывать кому-то, даже тем, кто прошёл процедуру банкротства, какие-то штрафы», — пояснил Кадаков.

При этом эксперт подчеркнул, что бывают разные жизненные ситуации, которые могут повлиять на финансовое положение россиян.

«При этом я понимаю, что нет «чёрных» и «белых» ситуаций. Между ними всегда масса полутонов. Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или ещё с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд», — отметил он.

По словам Кадакова, есть масса людей, которые «позволяют себе жить на широкую ногу», не думая о последствиях.

«Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты или заёмные деньги и заводят какой-то бизнес… Потом оказалось, что не получилось жить на широкую ногу, — давайте всё спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», — заключил эксперт.

Ранее «Российская газета» сообщила, что комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который позволяет списать долги по штрафам и налогам россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства.

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