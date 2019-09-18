Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходарёнок прокомментировал RT заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».
Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Таким образом Обносов ответил на вопрос, какой будет реакция на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км.

«Что касается ракеты Х-101, точных данных, какая у неё дальность, безусловно, нет. Это ракета воздушного базирования, она подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Конечно, как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь. Сильная в военном отношении страна не так рискует быть затронута какими-то вероятными противниками, как слабая», — пояснил Ходарёнок.

При этом эксперт добавил, что у России есть масса образцов вооружения и военной техники, которые могли бы составить «конкурентоспособные ответы».

«Во-первых, это крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования, которые и раньше не были запрещены договором. Кроме того, у нас могут появиться и крылатые ракеты наземного базирования с очень большой дальностью полёта. По сути дела, если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, — это легко решаемая инженерная задача», — заключил он.

Ранее генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

При этом он добавил, что Россия является очень законопослушной страной, а её система ограничений связана с международными обязательствами и находится под жёстким контролем.

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