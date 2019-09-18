В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

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Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

Он ответил на вопрос, какой будет реакция на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км.

По его словам, ответ зависит от решения высшего военно-политического руководства страны. При этом Обносов считает, что в этом вопросе «нельзя бросаться в крайности и очередную гонку вооружений».

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ», — заявил он. 

При этом он добавил, что Россия является очень законопослушной страной, а её система ограничений связана с международными обязательствами и находится под жёстким контролем.

Обносов подчеркнул, что если будет поставлена задача, то она будет решена, причём наименее затратными способами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.

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